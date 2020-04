Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Brandenburg hat sich die Zahl der Corona-Infektionen innerhalb einer Woche nahezu verdoppelt. Viermal so viele Covid-19-Patienten müssen inzwischen stationär behandelt werden, 195 waren es am Sonntag. Am Klinikum Frankfurt mit zurzeit drei betroffenen Erkrankten ist die Situation verhältnismäßig ruhig. Damit das so bleibt und die Kurve an Neuinfektionen landesweit wieder flacher wird, haben auch Beschäftigte in Markendorf dazu aufgerufen,sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Ob in der Radiologie oder in der Zentralen Notaufnahme: in mehreren Abteilungen fanden sich PflegerInnen und Ärzte für ein Foto zusammen, dazu die auf großen Lettern vorgetragene Bitte: Wir bleiben für Euch da, bitte bleibt Ihr für uns zu Hause!

Die Rückmeldungen sind durchweg positiv, das Verständnis auch für die strengen Besuchsregelungen (siehe Infokasten) am Klinikum groß, berichtet berichtet Pflegedirektor Dr. Michael Ossadnik. Das medizinische Personal erfahre zurzeit viel Wertschätzung. "Das reicht vom einfachen Dankeschön bis hin zu Applaus aus offenen Fenstern in Berlin für die Helden der Zeit, von dem unsere Berliner Kollegen erzählen." Mindestens genauso motivierend: Ein Frankfurter Dönerimbiss-Betreiber spendierte Mitarbeitern am Donnerstag eine Ladung der Fladenbrot-Spezialität, eine ähnliche Aktion gab es am Mittwoch mit einem Pizzalieferanten.

Mehr als 580 Pflegekräfte

Die Kolleginnen und Kollegen von Michael Ossadnik setzen sich in diesen Tagen besonderen Gefahren aus. Auch wenn alle im Hinblick auf die strengen Hygienevorschriften noch einmal geschult wurden. Und persönliche Schutzausrüstung vor Infektionen schützen soll.

Mehr als 580 Pflegekräfte arbeiten am Klinikum. Dr. Michael Ossadnik ist mit seinem Team an Pflegebereichsleitern verantwortlich für die Einsatzplanung und fachliche Fortbildung. Angesichts steigender Fallzahlen, die auch auf Frankfurt zukommen könnten, hatte er in den vergangenen Wochen viele Eventualitäten vorzubereiten. "Abteilungen mit Corona-Patienten werden im Krisenfall personell von anderen Bereichen unterstützt. Wir sind dabei, Kollegen, die eigentlich auf normalen Stationen im Einsatz sind, im intensivmedizinischen Bereich einzuarbeiten", erklärt Ossadnik, der bereits seit 2006 am Klinikum tätig ist.

Im Moment werden auf der Intensivstation sechs Betten mit Beatmungsgeräten für schwerkranke Covid-19-Patienten vorgehalten. Abhängig von der Lage kann die Kapazität auf bis zu 30 Plätze erhöht werden, wofür dann auch entsprechend ausreichend qualifiziertes Pflegepersonal benötigt wird. Mit der Krankenpflegeschule am Klinikum sei zudem vereinbart, bei personellen Engpässen auf den Stationen der Basisversorgung auch auf sämtliche Auszubildenden zurückgreifen zu können. Die theoretische Ausbildung ruht ohnehin gerade.

Bei der Schutzausrüstung für das medizinische Personal ist das Klinikum (noch) gut ausgestattet, versichert Dr. Michael Ossadnik. "Unsere Materialwirtschaft ist da sehr hinterher". Wenn Atemschutzmasken, Handschuhe und Desinfektionsmitteln bestellt werden, kämen die Lieferungen auch an. "Stand heute sind wir da gut aufgestellt."