Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehr als 20 Zeugen sind in den vergangenen Monaten im Landgericht Frankfurt im Rahmen des Untreue-Prozesses gegen die ehemalige Geschäftsführerin der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (Gewi) bereits befragt worden. In einem der jüngsten Prozesstage ging es erneut um angebliche Geschäftsessen der ehemaligen Chefin des kommunalen Wohnungsunternehmens. Auch ein Autokauf wurde vom Richter unter die Lupe genommen. Und es gab Fragen zu Computertechnik und Daten, die offenbar gelöscht werden sollten.

Eine der Zeuginnen an diesem Tag war Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft. Seinerzeit stand sie mit der Gewi-Geschäftsführerin ständig beruflich in Kontakt. Das bestätigte sie vor dem Schöffengericht des Landgerichts unter Vorsitz von Richter Dirk Kreckel. "Aber ich bin niemals mit Frau I. nach Feierabend essen gegangen", sagte Verena Rühr-Bach. Ihr Name tauchte allerdings wie einige andere bei vermeintlichen Geschäftsessen auf. Im Mixdorfer Stübchen soll es beispielsweise eines gegeben haben. "Da war ich noch nie in meinem Leben", beteuerte sie. Auch das Toskana wurde genannt. Immer wieder glich der Richter Belege mit den Aussagen der Vorstandsvorsitzenden ab, die ihre ersten Aussagen bereits vor etwa zehn Jahren bei der Polizei gemacht hatte.

Die damalige Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) hatte nach Hinweisen Anfang Februar 2011 die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Mehr als 50 Umzugskartons mit Material waren damals bei Hausdurchsuchungen in Geschäfts- und Privaträumen sichergestellt und ausgewertet worden. Unmengen von Tankquittungen und Spesenabrechnungen wurden überprüft. Untreue in mehr als 300 Fällen lautete schließlich die Anklage.

Um als Geschäftsessen getarnte Privatausflüge ging es an diesem Tag auch bei einer weiteren Zeugin, die einst als Freundin des Sohnes durchaus tiefe Einblicke in das Familienleben der Angeklagten bekommen hat. Etliche Fotos mit Familienmitgliedern bei vermeintlichen Geschäftstreffen, die teilweise von der Angeklagten selbst gemacht wurden, ließ sich der Richter erklären.

Nicht zu Essen, sondern zu Computern wurde ein Zeuge befragt, der damals für die EDV der Gewi zuständig war. Er erinnerte sich an einen Tag im Februar 2011, als die Geschäftsführerin auf seinen Hof fuhr und ihm Technik übergab "mit der Maßgabe, die Daten zu vernichten". Er habe das aber nicht gemacht, sondern die Geräte stehen lassen und sie Monate später dem LKA übergeben, sagte der Zeuge aus.

Ermittlungen liegen lange zurück

Er selbst hatte die in den Privaträumen der Angeklagten befindlichen Geräte einst eingerichtet, erzählte er. "Es kam auch nur einmal vor, dass sie Rechner zu mir brachte." Beim Abgleich der Geräte und deren Bezeichnungen mit den Akten kamen allerdings alle im Gerichtssaal etwas ins Straucheln. Zu lange scheinen die Ermittlungen zurückzuliegen.

Auch ein Autoverkäufer war als Zeuge vorgeladen. Er sollte Auskunft zur Finanzierung eines Wagens geben, der einst offenbar für den Sohn der Angeklagten gekauft wurde. Ein Teil wurde über Kredit finanziert. Das habe ihn damals gewundert, sagte der Zeuge. "Bei dem Gehalt hätte ich das Auto aus der Portokasse bezahlt."