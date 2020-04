Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Die Pause wird verlängert. Das hat der Fußball-Landesverband Brandenburg am Wochenende entschieden. Auch über den19. April hinaus ruht der Ball auf Brandenburger Plätzen, eingeschlossen sind auch Juniorenfußball, alle Trainer-, Aus- und Fortbildungen.

Wann es weiter gehen soll, steht nicht fest. Eine Fortsetzung des Spielbetriebes soll aber mindestens 14 Tage vorher angekündigt werden. Es werde derzeit mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet, die sich mit der derzeitigen Situation und einer möglichen Saisonverlängerung über den 30. Juni ergeben, heißt es auf der Internetseite des Verbandes.

"Ich finde die Entscheidung richtig, erst einmal abzuwarten, anstatt die Saison gleich abzubrechen", stimmt Michael Reichert, der Vorsitzende des Fußballkreises Oberhavel/Barnim, der Entscheidung zu. "Wir haben doch noch genug Spielraum und den sollten wir nutzen. Wir sind ja dazu da, Fußball zu organisieren und nicht, ihn einzustellen." Könnte man zum Beispiel ab dem 1. Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen, könne man die Saison sogar ohne englische Wochen weiter führen, so Reichert. "Jedenfalls, wenn wir dafür Pfingsten zweimal spielen, also Pfingstsamstag und Pfingstmontag." Und selbst, wenn es ab Mitte Mai wieder losgehen könnte, sei eine Beendigung der Saison mit Spielen in der Woche zu gewährleisten.

Aber es werden auch Stimmen laut, die einen Abbruch der Saison fordern. "Warum das Rumgeeiere? Die Hinrunde wird als Maßstab genommen, die Spiele der Rückrunde annulliert", schlägt ein User auf der Facebook-Seite des Landesverbandes vor.

Abbruch nach Hinrunde

Entscheidet man sich für einen Abbruch, gäbe es verschiedenste Szenarien. So könnte man die Saison komplett annullieren, also keiner steigt ab, keiner auf. Weitere Möglichkeit: Man nimmt die Tabelle der Hinrunde als Abschluss-Tabelle. Dann hätte – abgesehen von den Nachholspielen – jedes Team einmal gegen jeden Konkurrenten gespielt. Dann muss entschieden werden, wie man mit Auf- und Absteigern umgeht. Verfährt man wie gewöhnlich, lässt also in der Regel den Ersten auf- und die letzten Beiden absteigen? Oder gibt es nur Aufsteiger, keiner steigt ab und man stockt die Ligen auf?

"Über diese verschiedenen Varianten kann man jetzt noch nichts sagen. Da wird es dann wohl auch zu einer Mehrheitsentscheidung kommen", vermutet Michael Reichert.

Den Brandenburgligist FSV Bernau interessiert diese Frage besonders. Die Barnimer befanden sich nach der Hinrunde auf Platz 15 und damit auf einem Abstiegsplatz. "Das wäre schon sehr bitter, wenn die Tabelle als Maßstab für Absteiger genommen würde", sagt Trainer Matthias Schönknecht. "Wir hatten in der Hinrunde Pech mit zahlreichen Verletzungen. Die Winterpause haben wir genutzt, einige Verletzte sind zurück und zuletzt stimmten die Ergebnisse wieder." Nach einem Sieg gegen Altlüdersdorf und einem Unentschieden gegen den Falkensee arbeiteten sich die Bernauer nach oben, stehen derzeit auf Rang 13 der Tabelle. Eine Verlängerung der Saison lehnt Schönknecht ab. "Das würde Probleme bringen, da Spieler private und berufliche Termine an den normalen Spielbetrieb angepasst hatten." Mit der Abstiegsregelung nach der Hinrunde würde man die Teams bestrafen, sie hätten keine Chance, ihre Leistung zu verbessern, findet Schönknecht. Für ihn wäre eine andere Lösung gerechter, die derzeit auch im DFB diskutiert wird. Man nimmt die Tabelle der Hinrunde als Grundlage für die Aufsteiger, Absteiger gibt es nicht und man stockt die Ligen entsprechend auf. "Dann würde keiner bestraft", so Schönknecht.

BSC Glienicke oder SV Zehdenick

Diese Lösung würde auch Sascha Flemming favorisieren. Sein BSC Fortuna Glienicke stand nach der Hinrunde auf Platz eins der Landesliga Nord – ist mittlerweile aber vom SV Zehdenick überholt worden. "Den Spielstand nach der Winterpause im Falle eins Abbruchs heranzuziehen, wäre gerechter. Dann hat jeder einmal gegen jeden gespielt. Ansonsten sind die Leistungen doch gar nicht vergleichbar", findet Flemming. Den möglichen Absteigern sollte man aber noch eine Chance zur Verbesserung eingestehen, findet er. Sein Vorschlag: "Man könnte ja dann zum Beispiel Playoffs unter den letzten vier Teams spielen lassen, wenn noch Zeit bleibt bis Saisonende. Dann hätten die Vereine auch nochmal was davon, wenn viele Zuschauer kommen."

Vereine sind gefragt

Bei jeder Lösung, ist Michael Reichert überzeugt, werde es Vereine geben, die mit der Regel unzufrieden sind. "Man wird es nicht allen Recht machen können."

Heute erwartet der Landesverband die Meinung der Vereine. Sie sollten sich per Fragebogen äußern, welche Lösung sie vorziehen würden. Am Mittwoch werden die Statements ausgewertet.