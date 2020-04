Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Im Hinblick auf die bevorstehenden Osterfeiertage weist der stellvertretende Landrat Werner Nüse noch einmal darauf hin, dass die Umladestationen im Temnitzpark und in Scharfenberg für die Anlieferung aus privaten Haushalten und die Abfallannahmestelle in Strüwe auch für Müll von Gewerbebetrieben bis auf weiteres geschlossen bleiben. "Die Bekämpfung des Coronavirus stellt auch die Abfallentsorgung in ganz Deutschland vor besondere Herausforderungen. Als öffentliche Einrichtung werden die Umladestationen des Landkreises unter normalen Umständen von sehr vielen Bürgern und Gewerbetreibenden zur Anlieferung von Abfällen aufgesucht", so Nüse. Außerdem werden an selber Stelle die von der AWU eingesammelten Bio- und Restabfälle sowie Sperrmüll aus dem gesamten Landkreis angeliefert und umgeschlagen.

Reguläre Entsorgung läuft

Nicht nur zum Schutz der Mitarbeiter, sondern auch zum Schutz der Landkreisbewohner sowie zur Aufrechterhaltung der gesamten Abfallentsorgung sei deshalb die Einschränkung dieses Dienstleistungsangebotes auf den Umladestationen nötig. Die reguläre Entsorgung von Haus- und Biomüll sowie von Papier und Leichtverpackungen (Gelbe Tonne) durch die AWU erfolgt hingegen weiter zu den bekannten Abfuhrterminen. Auch bereits angemeldete Termine zur Abholung und Entsorgung von Sperrmüll seien weiter gewährleistet, betont Werner Nüse. Er bittet jedoch, zu überprüfen, ob eine Sperrmüllanmeldung in der aktuellen Lage wirklich notwendig sei.