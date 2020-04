Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Gute Nachrichten im Sport werden derzeit geradezu aufgesogen. Eine solche erhielten gerade die Angermünder Tischtennis-Männer: "Der Landesverband hat jetzt die Verfahrensweise mitgeteilt – danach ist die erste Herrenmannschaft des ESV als Tabellenführer der 1. Landesklasse in die Landesliga aufgestiegen", informiert Teammitglied Bernd Woite, der ansonsten die Spielberichte für diese Zeitung schreibt. Das Team hatte sich den Aufstieg im bisherigen Verlauf der inzwischen abgebrochenen Saison in der 1. Landesklasse sportlich verdient.

Basis für die freudige Nachricht ist eine Entscheidung des Landesverbandes, der "die Spielzeit 2019/20 per sofort als beendet" erklärt hatte. Das Spieljahr werde "anhand der zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit gültigen Tabelle gewertet". Die darin aufstiegsberechtigten Teams können auch aufsteigen. Das will der ESV Angermünde tun, bestätigt Woite.

Damit findet auch der im vergangenen Sommer vollzogene Vereinswechsel vom JSV Schwedt in die Nachbarstadt eine sportlich erfolgreiche Abrundung. In der gesamten Saison hat das ESV-Team in seiner Landesklasse-Staffel nicht ein einziges Match verloren. Zum Auftakt daheim gegen die TT-Freunde Bötzow und dann Mitte Februar beim Tabellenfünften TTC Finow Eberswalde IV hatte es bei 7:7-Unentschieden die einzigen Punkteinbußen gegeben.

Wichtiger Erfolg in Finow

Zum Zeitpunkt des Abbruchs hatten die Angermünder noch vier Partien zu absolvieren. Angesichts eines 3-Punkte-Polsters auf Verfolger Finow V – den bezwang man am letzten Februar-Tag auswärts mit 8:5 – und Ansetzungen unter anderem gegen den Neunten und Zehnten der Tabelle, hätte auch der reguläre Ligaverlauf bis Ende April wohl kaum noch eine Änderung im Klassement an der Tabellenspitze gebracht.

So kann, wie in vielen anderen Sportarten, nur ein Rückblick auf ein unvollendetes Spieljahr erfolgen. Der weist für den ESV eine Spielebilanz von 80:50 bei den Einzeln, 22:6 bei den Doppeln (pro Vergleich gibt es davon zum Auftakt jeweils zwei) und somit insgesamt von 110:56 auf. Mit 13 hatte Spitzenspieler Bela Balint die meisten Einsätze der gesamten Mannschaft (er fehlte also nur einmal) und erreichte dabei eine Einzel-Bilanz von 26:9 – Platz 5 im Ranking, das von Norbert Schlauch-Behrendt (Lindenberg/25:3) angeführt wird. Zusammen mit Bernd Woite war Balint im besten Doppel der Staffel an den Tischen präsent (10:1).

Insgesamt setzte der ESV acht Aktive ein. Neben den Genannten waren dies noch: Andreas Leinert, Tony Stolzenburg, Christin Reiß, Volker Klemm, Roland Holzäpfel und Jörg Woite.