Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wir versuchen, alle Baustellen aufrechtzuerhalten." Holger Schaffranke, Chef der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB), steht auf dem oberen Stockwerk des im Bau befindlichen Mobilitätswürfels im Albert-Schweitzer-Karree und kann von dort buchstäblich sehen, dass dieser Versuch hier bislang glückt. Arbeiter wuseln über die Baustelle. Auch die ausländischen Fachkräfte sind weiter vor Ort. Ob das allerdings alle betrifft, kann Schaffranke aus dem Hut heraus nicht sagen. Bislang blieb die Baustelle auch von Materialengpässen verschont. "Vieles, wie die Kunststoffrohre, kommt aus China", weiß der HWB-Chef. Er hofft, dass der Bau von unterbrochenen Lieferketten nicht betroffen sein wird.

Pro Wohnung zwei Bewerber

Das Projekt zwischen Berliner, Seiler- und Fabrikstraße gilt als eines der größten HWB-Vorhaben im Wohnungsbau der vergangenen 20 Jahre. 114 Wohnungen unterschiedlicher Preislagen entstehen hier. Dass das immer noch zu wenig für den arg strapazierten Hennigsdorfer Mietmarkt ist, beweist eine zweite Zahl: 230 Bewerbungen liegen der HWB bereits vor.

Dass dieser Bau – genau gesagt sind es drei Blöcke – keiner von der Stange ist, kann schon im Rohzustand erkannt werden. Über eine Wendeltreppe geht es bis in die dritte Etage. Ein Stockwerk tiefer sind es die Zähne, wie es Schaffranke nennt, die aus dem Bau herausragen. Die dortigen 45 Quadratmeter großen Wohnungen haben eine Art Vorbau, der in den Innenhof hineinreicht. Viele Mieter werden sogar über zwei Balkone verfügen: für Sonnenanbeter und sommerliche Schattenliebhaber. "Fast jede Wohnung wird einen Keller- und einen Abstellraum haben", informiert der Bauherr. "Für die Wohnungen gibt es nur ein halbes Dutzend Grundrisse. Wir können aber viele Varianten umsetzen", fügt der HWB-Chef hinzu. Ein Beispiel: Die Küche gibt es ins Wohnzimmer integriert oder aber separat mit Durchreiche.

Aus einem der Westfenster schaut Holger Schaffranke auf ein Problemkind der HWB: Der Hof des an der Albert-Schweitzer-Straße gelegene U-förmigen Blockes – ein aus DDR-Zeit stammender Plattenbau – wird seit Jahren als Müllhalde missbraucht. Die kann er von dieser Warte aus zwar nicht sehen, hat sie aber vor dem inneren Auge. "In diesem Monat beginnen wir, den Innenhof zu entsiegeln", verspricht der HWB-Chef. Geplant ist eine Grünfläche. "Autos werden dort nicht mehr parken. An den Rändern wird es Stellplätze für Fahrräder und auch einen geordneten Sperrmüllbereich geben." Letzterer wird immer wieder entsorgt. Gegen den Umweltfrevel schien bisher kein Kraut gewachsen.

Auch die Platte, wie der Bautyp in der DDR vom Volksmund getauft wurde, soll modernisiert, teilweise sogar gründlich umgebaut werden. "Es gibt viele Anmeldungen für große Wohnungen mit vier oder fünf Zimmern", weiß Schaffranke. Daher geht er jetzt mit der Überlegung schwanger, die Grundrisse zu ändern, indem kleine Wohnungen zusammengelegt werden. Um die Sanierung in Angriff nehmen zu können, werden freie Wohnungen teilweise nicht mehr belegt.

Doch zurück zum Neubauprojekt. Ende des Jahres sollen die Wohnungen an der Fabrik- und Seilerstraße bezogen werden können. "An der Berliner Straße wird es voraussichtlich im März 2021 so weit sein", hofft Schaffranke. Auch der sogenannte Mobilitätswürfel – eine Art Großgarage auf zwei Ebenen und mit 96 Stellplätzen – wird dann fertig sein. Das Besondere an dem Bau, dem er den Zusatz Mobilität verdankt: Hier wird in die Zukunft geschaut, und zwar in die elektrische. Aufs Dach kommen Fotovoltaikanlagen, (siehe Info-Kasten). Die werden unter anderem auch den Strom für zwölf Parkplätze liefern, an denen E-Autos aufgeladen werden können. Dazu kommt noch auf einem separaten Platz an der Albert-Schweitzer-Straße eine öffentliche Schnellladesäule. Gedacht wird auch an die Radler. Die können ihre Drahtesel in Boxen verschließen und E-Bikes ebenfalls aufladen.

Schaffranke formuliert ein anspruchsvolles Ziel: "Wir versuchen im Quartier in die Nähe der Klimaneutralität zu kommen."