Gransee Um sicherzugehen, dass Einheimische angesichts solventer Zuzügler beim Erwerb von knappem Bauland nicht das Nachsehen haben, soll in Gransee ein neues Vergabemodell etabliert werden.

Aktuell ist man dabei, die Stadtwaldsiedlung zu erweitern – um das Baugebiet "Am Bergmorgen" wie es jetzt heißt. Doch das Vergabemodell, bei dem es sich um ein sogenanntes Einheimischenmodell handeln soll, soll generell Anwendung finden auf künftige Veräußerungen von Grundstücken. Nach derzeitigem Stand und vorausgesetzt, das von einer Vielzahl coronabedingter Einschränkungen betroffene gesellschaftliche Leben normalisiert sich bald wieder, ist vorgesehen, dass eine entsprechende Richtlinie den Stadtverordneten im Juni zur Beratung und Entscheidung vorgelegt wird.

Die Nachfrage nach Bauland ist enorm. Alle noch zur Verfügung stehenden Flächen in Gransee wurden in den vier zurückliegenden Jahren an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht. Einher ging das mit einer Preissteigerung von 46 Prozent. "Nach der gängigen Praxis gibt man liquiden Zuzüglern so eher die Chance als Einheimischen, die sich aber ehrenamtlicher engagieren", so Fachbereichsleiter Nico Zehmke. Für die 19 Bauparzellen "Am Bergmorgen" gebe es auch schon 27 Voranmeldungen, ohne das bis dato ein Grundstück tatsächlich angeboten werden könne. Noch bis Anfang Mai läuft die Ausschreibung zur Erschließung des Geländes, inklusive der Trink- und Abwasseranschlüsse sowie des Straßen- und Landschaftsbaus.

Was aber ist ein "Einheimischenmodell"? Das erläuterte Christian Tutsch, in der Amtsverwaltung für Planung und Städtebau zuständig. Gransee erfinde das Rad nicht neu, so Tutsch. Etabliert habe sich ein derartiges Vorgehen bereits in Bayern und auch außerhalb des Freistaates werde es für immer mehr Kommunen interessant. Geprüft werden die Einkommens- und Vermögenssituation der Kaufinteressenten, aber auch, ob und wie lange hier jemand wohnt, arbeitet, wieviele Kinder in der Familie sind et cetera. Zusätzliche Punkte könne man als Interessent erhalten, wenn man in der Feuerwehr ehrenamtlich engagiert ist. Dadurch ergebe sich seitens der Stadt Gransee die Möglichkeit, das Engagement unserer Feuerwehrleute zu belohnen und somit auch langfristig eine Nachfolge zu sichern. Negativ könne dagegen ins Gewicht fallen wenn jemand bereits ein Grundstück in der Stadt besitzt.

Kurzgeschlossen habe sich die Granseer Verwaltung mit der Gemeinde Eching nördlich von München, um an den dort gesammelten Erfahrungen zu partizipieren. Denn penibel müsse darauf geachtet werden, dass Auswärtige nicht per se diskriminiert werden und ebenfalls die Chance haben, beim Grundstückserwerb Berücksichtigung zu finden. Ortskriterien dürfen demnach zwar eine wichtige Rolle spielen, aber auch nicht überbewertet werden, Sozialkriterien könnten dagegen zu mehr als der Hälfte herangezogen werden. Denkbar sei auch, bei der Vergabe von Bauland zum Teil nach dem neuen Modell zu verfahren, zum Teil Grundstücke über den freien Markt zu vergeben, so Tutsch weiter. In den Genuss der vollen Vergünstigung, verglichen mit dem auf dem freien Markt zu erzielenden Grundstückspreis, sollen diejenigen bekommen, die das durch die neue Vergaberichtlinie erhaltene Bauland auch tatsächlich nutzen. Wer es erwirbt, aber weniger als zehn Jahre dort wohnt, soll die Vergünstigung dagegen der Kommune teilweise zurückerstatten.

Seitens der Stadtverordneten wurde bereits grundsätzliche Zustimmung signalisiert, Detail, etwa was anzurechnenden Vermögenswerte angehe, müssten aber noch genauer betrachtet werden.