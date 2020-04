René Wernitz

Rathenow (MOZ) Neben Schoko-Hasen und Schoko-Ostereiern werden im Handel auch gefärbte Eier angeboten. Im besten Fall könne man sie das ganze Jahr über kaufen, so Katrin Hofschläger, in Rathenow tätige Ernährungsberaterin in Diensten der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB).

Die Kennzeichnung sei bei gefärbten Eiern nicht so geregelt, wie bei rohen Eiern, wie die Expertin erklärt. Bei diesen müssten das Mindesthaltbarkeitsdatum, der Verbraucherhinweis, die Herkunft und die Haltungsform der Legehennen gekennzeichnet sein – und das EU-weit. Allerdings müsse eine Kennzeichnung der Farbstoffe erfolgen, da manche Allergiker etwa au Azofarbstoffe reagieren. Die Farbschicht aus Harzen versiegele die Ei-Schale und trage zum Schutz gegen Verunreinigungen bei, so Hofschläger und sagt: "Industriell gefärbte Eier sind in der Regel bis zu zwei Monate haltbar, so die Schale unbeschädigt ist und sie nicht tagelang der Sonne oder Zimmertemperatur ausgesetzt waren."

Bei Schokoladen-Eiern sei ein genaues Hinsehen erforderlich, rät sie, wenn man nämlich Süßes ohne Alkohol kaufen möchte. Auf der Vorderseite von Geschenkverpackungen fehle ein eindeutiger Hinweis auf enthaltenen Alkohol, was die Verbraucherzentralen sehr bemängeln würden.

Nebenbei merkt Katrn Hofschläger an: "Bunte und niedlich aufgemachte Geschenkverpackungen produzieren eine Menge Verpackungsmüll. Gestalten Sie ein buntes Osternest lieber selbst. Färben Sie die Eier mit natürlichen Farben, gehen Sie mit den Kindern Moos suchen oder basteln Sie!".