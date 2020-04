red

Bad Belzig Einen Fotowettbewerb zum Thema "@Home", bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt, veranstalten Jugend- und Schulsozialarbeiter des CVJM, des Diakonischen Werkes PM und der Stiftung SPI."Uns interessiert was und womit du dich zur Zeit beschäftigst – Hausaufgaben, Spiele, Langeweile, Basteln, Musik? Was auch immer du gerade @Home tust, mache ein Foto und schicke es uns. Falls du an einem Tag mehrere tolle Fotos machst oder du dich über die kommenden Tage mit verschiedenen Aktivitäten beschäftigst, ist das kein Problem – du kannst uns bis zu drei Fotos schicken", so die Organisatoren.

Die Bilder müssen bis zum 19. April eingesandt werden. Teilnehmen können alle Bad Belziger Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis 18 Jahren. "Bitte sprich die Teilnahme mit deinen Eltern ab und hole dir deren Erlaubnis ein – denn die Fotos werden auf Instagram zu sehen sein."

Die Bilder werden an zuhause_in_BadBelzig auf Instagram oder via WhatsApp an 01520/3963364 geschickt.