OGA

Wittstock Anstatt nur Veranstaltungen abzusagen, laden die Rosenfreude Wittstock zu einem Gartenbesuch ein – virtuell. "Besuch bei Gartenfreunden wegen Corona abgesagt? Veranstaltungen gecancelt? Persönliche Kontakte vermieden? Macht nichts! Die Rosenfreunde laden online ein, ihre privaten Refugien zu besuchen, und vermitteln ihre persönlichen Erfahrungen – auch weit über das Thema Rosen hinaus", beschreibt Pressesprecherin Kirsten Große die Idee. Jede Woche meldet sich ein Mitglied des Freundeskreises Wittstock zu Wort und stellt auf der Homepage des Vereins seinen Garten vor.

Den Anfang machten Petra und Jörg Schneider aus Brüsenhagen. In ihren Wintergärten stehen Kübel mit Pflanzen, die eigentlich nur dort beheimatet sind, wo die Winter mild sind oder ganz ausfallen – also in mediterranen oder tropischen Gefilden. Es sind viele Klassiker dabei, wie Kamelien, Strelitzien, Oleander, aber auch die seltenere Prinzessinnenblume Tibouchina sowie die Wüstenrose Adenium.

Wer weitere Gärten des Wittstocker Vereins entdecken will, wird aufwww.rosenfreunde-wittstock.de fündig.