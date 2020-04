Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Vermögensprüfung vor Zahlung von Sozialleistungen wird ausgesetzt. Damit solle der Zugang zu Leistungen der Grundsicherung erleichtert werden. Das neue Sozialschutzpaket des Bundes regele diese Vorgehensweise, wie der Landkreis Havelland mitteilt.

"Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 einen Antrag auf Leistungen der Grundsicherung stellt und erklärt, über kein erhebliches Vermögen zu verfügen, darf Erspartes in den ersten sechs Monaten behalten", teilt Vanessa Mehwitz in einer Pressemitteilung des Landkreises mit. Nach diesem Zeitraum würden wieder die bislang geltenden Regeln angewandt.

In diesem Zusammenhang wird auch die Übernahme von Kosten für eine Unterkunft erleichtert. "Wenn ein Anspruch auf Grundsicherung vorliegt, übernimmt das zuständige Jobcenter die Zahlung der Unterkunft, inklusive Heizung und Nebenkosten. Diese werden bei Neuanträgen, die vom 1. März bis zum 30. Juni 2020 beginnen, für die Dauer von sechs Monaten in der tatsächlichen Höhe anerkannt", heißt es dazu weiter.

Eine Sonderregelung betrifft auch die Verlängerung von bewilligten Leistungen. Leistungsberechtigte, die bereits Leistungen der Grundsicherung beziehen, müssen derzeit keinen sogenannten Wiederbewilligungsantrag stellen. Diese Sonderregelung gilt vom 31. März bis 30. August. In dieser Zeit werden die Leistungen automatisch weiter bewilligt.

Zur Antragstellung und für ein erstes Gespräch stehen die Jobcenter im Landkreis Havelland telefonisch zur Verfügung, in Nauen unter 03321/4039629, in Falkensee unter der 03321/4039749 und in Rathenow unter 03385/5519863. Weitere Infos auf www.jobcenter-havelland.de/site/zustaendigkeiten/.