Neuruppin (MOZ) In Zeiten der Corona-Krise bietet der Verein Esta Ruppin seine Veranstaltungen nun kostenlos auf digitalem Wege an. Den Anfang machen ein Vortrag samt Diskussion mit Heinz Joachim Lohmann von der Evangelischen Akademie zu Berlin, der an diesem Donnerstag um 18 Uhr über "Rechtspopulismus und Kirche" sprechen wird.

Dieser Tag ist zugleich der 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer. Am 9. April 1945 wurde der Theologe, der sich während der Zeit des Nationalsozialismus dem Widerstand angeschlossen hatte, im KZ Flossenburg hingerichtet. Trotzdem versuchen Rechtspopulisten heute, Bonhoeffer für sich zu vereinnahmen, berichtet Christiane Schulz von Esta Ruppin. "Darüber hinaus will die AfD gezielt die Spaltung der Evangelischen Kirche und sagt das auch ganz offen."

So veröffentlichte die AfD 2019 den Text "Unheilige Allianz", in dem der evangelischen Kirche vorgeworfen wird, Religion und Glauben politisch zu missbrauchen. Die AfD stellt sich dagegen in die Tradition derer, die diesem "Pakt der Kirche mit Mächtigen und Zeitgeist" widerstanden haben. In seinem Vortrag wird Heinz Joachim Lohmann darauf eingehen, wie ein angemessener Umgang mit diesen Versuchen der Vereinnahmung und Spaltung zu finden ist.

Interessierte können sich für den Vortrag unter cschulz@estaruppin.de anmelden. Per E-Mail erhalten sie dann eine Einladung mit einem Link, mit dem sie dann über Zoom in den virtuellen Veranstaltungsraum gelangen. Die kostenlose App kann im Vorfeld oder mithilfe des Links heruntergeladen werden.