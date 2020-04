Christina Sleziona

Berlin (MOZ) Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Allein in Brandenburg sind bereits 1524 Corona-Infizierte gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Potsdam mitteilte. Um die Ausbreitung des Coronavirus besser zu erfassen und zu verstehen, hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag die Corona-Datenspende-App veröffentlicht.

Sie soll Symptome beim Nutzer erkennen, die unter anderem auf eine Coronavirus-Infektion hinweisen könnten. Die gesammelten Daten fließen anschließend in eine öffentlich einsehbare Karte, die die Verbreitung von vermutlich infizierten Personen visuell darstellt.

RKI-Präsident Lothar Wieler betonte in einer Pressekonferenz am Dienstag, dass die Nutzung der App freiwillig sei und pseudonymisiert erfolge. Die Corona-Datenspende App sei jedoch kein Corona-Test. Die Nutzer selbst werden nicht über eine mögliche Infektion informiert.

Die App steht im App Store sowie im Google Play Store zum Download zur Verfügung.

Weitere Informationen zur App finden Sie auf der Homepage des RKI.

