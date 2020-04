Janet Neiser

Bahro (MOZ) Sie näht und näht und näht. Simone Selle aus Bahro hat allein an einem Tag am Wochenende 54.Mundschutzmasken fertiggestellt. Insgesamt sind es schon weit über 100, die in Corona-Zeiten helfen sollen. "70 weitere sind schon wieder zugeschnitten", erzählt die Frau, die vor allem als Chefin beim Ensemble Tanzlust Jung & Alt bekannt ist und als Verwaltungsleiterin an den Rahn-Schulen in Fürstenwalde arbeitet.

Eine erste Lieferung hat sie am Montag in einer Arztpraxis vorbeigebracht. Die Masken dort haben sogar Namen. "Hinter den Masken erkennt man ja nicht gleich jeden", so begründet sie das Detail. Zudem würden die Mitarbeiter ihre eigene Masken so nach dem Waschen wiederfinden. Für kranke Kinder und für die Rahnschulen hat Simone Selle ebenfalls Masken angefertigt.

Mittlerweile haben ihr viele Dorfbewohner und Bekannte Nähmaterialien vorbeigebracht. Auch ein Paket von Freunden aus Fürstenwalde sei auf dem Weg. "Ich verwende nur Baumwolle, die man bei 90.Grad waschen kann", sagt sie und betont, dass es viele fleißige Hände gebe, die für Arztpraxen, Altenheime und die Feuerwehr nähen.