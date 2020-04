Heike Weißapfel

Mühlenbeck (MOZ) Die Laternen im Kirschweg sind jedem Passanten im wahrsten Sinne des Wortes einen Schritt voraus: Sie leuchten immer dann hell, wenn jemand des Weges kommt. Vor allem die Schüler profitieren im Winter von diesem "light on demand".

Auf einer Strecke von etwa 600 Metern ist der Kirschweg an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule die erste Straße im Mühlenbecker Land, in der diese Art Straßenbeleuchtung in Betrieb genommen wurde. Das teilte Birgit Rathmann von der Stadtverwaltung mit. In den Abend- und Morgenstunden schalten sich die LED-Lampen mittels Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder ein. Im Ruhezustand sind sie auf zehn Prozent ihrer Leuchtkraft reduziert und lassen den Weg gerade so erkennen. Sobald sich ein Fußgänger, Radler oder Auto nähert, schalten sie automatisch auf volle Leuchtkraft. Gleichzeitig erhalten die jeweils nächsten beiden Laternen das Signal, sich anzuschalten. Fünf Minuten nach der letzten Bewegung wird das Licht zurückgedimmt.

Die energieeffiziente Leuchte ist dabei umweltfreundlich. Bei zehn Prozent werden nur 1,3 Watt verbraucht, was eine geringere Lichtverschmutzung bedeutet.