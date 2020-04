BRAWO

Potsdam-Mittelmark Zu gleich drei Wild-Unfällen kam es am Dienstagmorgen in Schmergow, Niemegk und Kloster Lehnin im Landkreis Potsdam-Mittelmark. In allen drei Fällen kam es zu einem Zusammenstoß mit Rehwild, das plötzlich auf die Fahrbahn lief, sodass eine Kollision durch die Fahrer nicht mehr verhindert werden konnte. Glücklicherweise kam es in keinem der Fälle zu einem Personenschaden. Alle Fahrzeuge blieben alle fahrbereit. Zwei Rehe flüchteten trotz des Aufpralls in den nahegelegenen Wald. Entsprechende Verkehrsunfälle wurden gefertigt.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anzupassen und die Fahrbahn immer im Auge zu behalten.Wird ein Tier auf der Fahrbahn oder am Fahrbahnrand bemerkt gilt, abbremsen und nicht ausweichen. Außerdem sollten die Hupeund das Abblendlicht benutzt werden.