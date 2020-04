MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Polizeibeamte sind am Montag gegen 7 Uhr zu einem Einsatz in der Nordstraße in Fürstenwalde ausgerückt. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte der Wohnungsmieter zwei Gäste zu einer Party eingeladen.

Die eintreffenden Beamten betraten die Wohnung und lösten die Feier auf. Dabei fanden sie in einem Zimmer Drogen und entsprechende Utensilien, die sie sicherstellten. Nach der Aufnahme der Personalien verließen die Gäste die Wohnung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsgesetz.