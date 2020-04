MOZ

Wandlitz Am Montagabend erhielten mehrere Anwohner der Gemeinde Wandlitz Anrufe einer Frau, die behauptete "Laura Adenauer von der Polizei Bernau" zu sein.

Sie verwickelte die Anwohner in ein Gespräch, in dem sie dann wissen wollte, wo die Betroffenen Wertgegenstände aufbewahren und wie hoch die Spareinlagen seien. Alle angerufenen Personen beendeten die Telefonate und wandten sich anschließend zur Anzeigenaufnahme an die Polizei.