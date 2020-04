Ina Matthes/MOZ

Grünheide (MOZ) Der letzte Fledermaus-Baum auf dem Tesla-Gelände wird wohl heute noch gefällt. Die Fledermäuse sind ausgeflogen – das stellten Naturschutz-Gutachter heute Vormittag bei einer Kontrolle der Kiefer fest.

Der Baum war der letzte weit und breit auf dem Areal bei Grünheide, wo derzeit die bauvorbereitenden Arbeiten für die Gigafactory laufen. Rund 90 Hektar Wald wurden hier bereits gerodet, Planierungsarbeiten für die Fabrik sind im Gang. Die einsame Kiefer blieb als als einzige stehen, weil dort drei Abendsegler in einem Spechtloch Winterruhe hielten. Das warme Wetter hat sie nun ausfliegen lassen.

Die Flattertiere sind nicht die einzigen, die hier gerade ausziehen. Der US-Autobauer hat damit begonnen, auch Ameisen, Zauneidechsen und Schlangen umzusiedeln. Das ist ein Teil der Naturschutzauflagen, die Tesla einhalten muss. Vier Ameisennester sollen bis Ende April in nahegelegenen Waldstücke umgesiedelt werden, sagt Kristian Tost, Gutachter bei der Natur+Text GmbH in Rangsdorf. Das Unternehmen übernimmt die fachgerechte Umsiedlung im Auftrag von Tesla.

Fledermäuse wurden nur insgesamt vier Tiere in zwei Bäumen entdeckt. Die Zwergfledermäuse in einer zweiten Kiefer hatten das Areal schon früher verlassen. In den nächsten Wochen wollen die Gutachter auch Eidechsen, Glatt- und Schlingnattern einfangen und in nahen Wäldern wieder ausetzen. Bislang allerdings wurden auf dem Tesla-Gelände noch keine Reptilien entdeckt.