MOZ

Trebnitz (MOZ) Aus bislang noch unbekannter Ursache ist es am Montagnachmittag in Trebnitz zu einem Brand auf einer Terrasse eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße gekommen.

Es fingen eine Sitzgarnitur und eine Gummimatte Feuer, welches sich an der Fassade ausbreitete. Bis die Feuerwehr eintraf, löschte der Besitzer mit dem Gartenschlauch.

Es wurde niemand verletzt. Trotz Schadens an der Fassade, blieb das Haus bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat den Brandort untersucht und ermittelt zur fahrlässigen Brandstiftung.