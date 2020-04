Roland Becker

Velten (MOZ) In Veltens Kitas würde dieser Tage der Osterschmuck gebastelt. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Die meisten Mädchen und Jungen sind nicht im Kindergarten. Gebastelt werden kann aber auch zuhause. Die Stadt ruft daher alle Kinder auf, bunten Osterschmuck zu basteln und gut sichtbar in die Fenster zu hängen, damit Velten noch schöner wird.

Doch mit den Basteleien kann nicht nur die eigene Wohnung geschmückt, sondern auch anderen Menschen ein Freude bereitet werden.

"Wie wäre es, wenn Ihr Eure Oster-Basteleien mit einem Dankeschön-Gruß verbindet? Für alle, die nun dafür sorgen, dass Euer Kühlschrank zu Hause voll ist, Ihr Hilfe und Medizin bekommt oder alle Pakete ankommen", schlägt Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) vor.

Kinder, die einen österlichen Dankeschön-Gruß gebastelt oder gemalt haben, können ihre Kunstwerke im Querformat fotografieren und ans Rathaus schicken:journal@velten.de. Der Einsendeschluss ist der 17. April, also der Freitag nach Ostern. Alle Bilder werden auf der Internetseite www.velten.de in einer Galerie zu sehen sein. Unter den Teilnehmern verlost die Stadt unter anderem Gutscheine für Veltener Geschäfte. Außerdem werden die fünf schönsten Motive als Dankeschön-Postkarte gedruckt und an Menschen in Velten verschickt, die täglich zum Wohle aller im Einsatz sind, verspricht Hübner.