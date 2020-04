Vor 34 Jahren waren 17.000 Zuschauer im Stadion am Quenz, beim UEFA-Poaklspiel der damaligen BSG Stahl gegen IFK Göteborg. Diese Marke soll nun, zumindest in der digitalen Welt, überboten werden. © Foto: prv

Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Was kann es schlimmeres für einen Sportverein geben, wenn seine Mitglieder ihren Sport nicht mehr ausüben dürfen. Ganz speziell gilt das für Mannschaftssportarten, wie Fußball.

Beim FC Stahl Brandenburg versucht man die Zeit sinnvoll zu überbrücken, unter anderem werden im Funktionsgebäude nun Renovierungsarbeiten - wie Boden erneuern, frische Farbe an die Wände - vorgenommen, die sonst für die Sommerpause vorgesehen waren.

Um die fußballlose Zeit zu überbrücken, keimte dann ein Gedanke auf, der schon bei anderen Vereinen, wie Lok Leipzig, für Furore sorgte: ein virtuelles Fußballspiel. Da bezahlen Fans mit reellem Geld für Partien, die nicht stattfinden.

Beim FC Stahl soll es für ein Jubiläumsspiel am 20. November sein, zur Erinnerung an die Gründung des Vereins vor 70 Jahren. Die Paarung der Begegnung lautet FC Stahl Brandenburg vs BSG Stahl Brandenburg. Schön wäre es, nach Meinung der Initiatoren Oliver Gühne und Christian Reidlingshöfer, wenn dabei der alte Zuschauerrekord von mehr als 17000 gebrochen würde, der auf das Jahr 1986 zurück geht, als die damalige BSG Stahl im UEFA-Pokal den späteren Sieger IFK Göteborg empfing.

Oliver Gühne stellte noch einmal klar, dass der Verein nicht unbedingt auf die Gelder angewiesen ist: "Wir sind gesund. Aber man weiß nicht, wann und wie es weitergeht und wenn dann zusätzliche Mittel für die Vereinsarbeit vorhanden ist, kann es nicht schaden."

Der Eintritt ist sehr moderat gestaltet. Der virtuelle Sitzplatz ist für 2 Euro zu haben, der Stehplatz bereits für 1 Euro. Gegen aufkommenden "virtuellen" Hunger oder Durst ist ebenfalls vorgesorgt, das digitale Bier oder die Bratwurst sind für 2,50 Euro zu haben.

Der Verein hat aber auch noch ein tolles VIP-Angebot in petto, für das allerdings 50 Euro fällig werden. Dafür erhält der Kunde einen Gutschein, den er im reellen Leben bis Dezember 2020 einlösen kann. Darin enthalten ist ein Sitzplatz bei einem der nächsten Heimspiele (vorausgesetzt die Stahl-Fußballer dürfen wieder), ein beidseitig bedruckter Fanschal sowie Imbiss und Getränke in der Halbzeit, wie auch noch bis eine halbe Stunde nach dem Abpfiff der Partie. Nach Aussage von Gühne wird dieses Paket sehr gern von auswärtigen Anhängern genommen, die sich nur noch aus weiter Ferne solidarisch zeigen können.

Zu buchen sind die virtuellen Angebote auf der Homepage unter www.fc-stahl-brandenburg.de.