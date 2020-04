Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) An der L16 in Schönwalde-Glien wurde am frühen Dienstagmorgen ein Holz-Dieb durch einen Jäger ertappt. Der Mann hatte an der Landstraße 16 zwischen Schönwalde und dem Abzweig Wansdorf unberechtigter Weise Holz in seinen Pkw geladen. Er zeigte sich einsichtig und blieb bis zum Eintreffen der Polizei am Ort. Die Beamten stellten die Personalien fest und nahmen eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf. Nachdem der 69-Jährige das Holz im Wert von ca. 250 Euro wieder aus seinem Auto ausgeladen hatte, wurde er wieder entlassen.