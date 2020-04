Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Oranienburger Stadtverordneten holen ihre im März wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Sitzung bereits am 4. Mai nach. Das Parlament tagt dann in der MBS-Arena.

Darauf hätten sich die Fraktionsvorsitzenden in einer gemeinsamen Videokonferenz mit Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) und den Dezernenten geeinigt, sagte Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann.

Kommunalparlamente seien nach dem Brandenburger Landesgesetz vom Versammlungsverbot ausgenommen, so Blettermann. Die Sporthalle sei groß genug, um zwischen den Abgeordneten einen Abstand von zwei bis drei Metern einzuhalten. Dennoch sollen maximal 50 Personen in die Halle. Neben den 36 Stadtverordneten können also nur noch wenige Verwaltungsmitarbeiter, zwei Medienvertreter und vier bis fünf Besucher dabei sein. Es werde geprüft, ob eine Live-Übertragung der Sitzung ins Internet möglich sei, so Blettermann. Die Einwohnerfragestunde entfalle, Fragen könnten aber schriftlich eingereicht werden. Die Sitzung soll maximal zwei Stunden dauern.

Welche weiteren Sicherheitsvorkehrungen notwendig seien, werde geprüft. Er wolle ermöglichen, dass für alle 36 Abgeordneten ein Mundschutz zur Verfügung gestellt wird, der freiwillig getragen werden könne, sagte Blettermann.

Nach einer Berichterstattung des Bürgermeisters soll die Tagesordnung der ausgefallenen März-Sitzung nachgeholt werden. Anträge der Fraktionen werden auf spätere Sitzungen verschoben. Möglicherweise muss bereits über einen Nachtragshaushalt beraten werden, denn Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa (CDU) rechnet mit Steuerausfällen von mehr als einer Million Euro.

Ab Juni wollen die Stadtverordneten dann dauerhaft im Kreistagssaal tagen, weil dort die technischen Voraussetzungen für das geplante Live-Streaming der Sitzungen vorhanden sind. Langfristig planen Stadt und Kreis sogar einen neuen, gemeinsamen Parlamentssaal. Die Orangerie als Sitzungsort ist damit bereits jetzt Geschichte.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin