René Wernitz

Rathenow (MOZ) Drei Männer aus dem Landkreis Havelland sind bislang (Stand: Dienstag, 7. April) an den Folgen des Coronavirus gestorben – einer am Wochenende, zwei am Montag. Alle drei waren über 70 Jahre alt und hatten erhebliche Vorerkrankungen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Bis 7. April, 8.00 Uhr, wurden im Havelland insgesamt 104 bestätigte Corona-Infektionen registriert.