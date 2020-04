MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Anwohner in der Lindenstraße in Frankfurt (Oder) hat am Montag gegen 22 Uhr einen Mann beim Einbruchsversuch beobachtet. Der Täter hatte es auf eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus abgesehen.

Als er merkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete der Unbekannte. Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung konnten die alarmierten Polizeibeamten einen 29-Jährigen stellen, auf den diese Beschreibung passte und der für sie kein Unbekannter war. Er hatte bereits Einbruchsdelikte begangen.

Der Mann kam in Gewahrsam und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern noch an.