Bad Belzig Ein Schwelbrand in einem Mülleimer versetzte den Wachschutz des Bad Belziger Übergangswohnheimes kurzzeitig in Aufregung. Offenbar haben Unbekannte noch glühende Zigarettenstummel in einer Mülltüte in einem Mülleimer entsorgt. Dadurch schmolz der dünnwandige Plastikmülleimer und entwickelte leichten Qualm, der die Brandmeldeanlage auslöste. Der Entstehungsbrand konnte gelöscht werden. Es entstand kein Schaden an Personen oder dem Gebäude. Die Polizei hat eine Anzeige wegen einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen und Spuren gesichert.