Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Seit Montagabend gibt es fünf weitere Personen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis auf nunmehr 31.

Bei den Neuinfizierten handelt es sich um zwei Einwohner aus der Gemeinde Fehrbellin und eine Person aus Neustadt. Außerdem wurde ein Bewohner aus dem Amt Lindow sowie der Bürgermeister von Rheinsberg positiv getestet. Die jeweiligen Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt. Insgesamt fünf Patienten verschiedener Altersgruppen werden derzeit stationär behandelt, zwei davon in einer Klinik außerhalb des Landkreises.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: So sind gelten bereits fünf Infizierte als genesen.

Einen Erfolg kann auch der Landkreis vermelden. So gab es einen weiteren Eilantrag eines Zweitwohnungsbesitzers vor dem zuständigen Verwaltungsgericht Potsdam in Bezug auf die zweite Allgemeinverfügung zur Einreise in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Dieser Eilantrag wurde, anderes als zwei weitere zuvor (wir berichteten), jedoch abgewiesen. Der Antragsteller wollte beim Gericht erwirken, dass dem zunächst vom Landkreis abgelehnten Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Einreise in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin durch das Gericht stattgegeben wird. Dies lehnte das Gericht ab.