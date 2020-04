Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Mit blauer, schwarzer und silberner Farbe sind zwei Lkw-Wechselbrücken, also Container mit Stützfüßen, besprüht worden. Diese befanden sich auf einem Firmengelände an der Neuruppiner Eisenbahnstraße. Durch die unleserlichen Schriftzüge entstand entstanden 300 Euro Sachschaden. Mitarbeiter der Firma meldeten die Beschädigungen am Montagmorgen.