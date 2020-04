Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Ein 35-jähriger Renault-Fahrer saß am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr nicht nüchtern hinter dem Lenkrad seines Renault, als ihn in Fehrbellin am Dechtower Weg die Polizei stoppte. Bei der Kontrolle stellten die Beamte fest, dass der Mann nach Alkohol roch und Hinweise darauf, dass er Drogen genommen hatte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Eindruck: De reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und ließen eine Blutprobenentnahme vornehmen. Weiterfahren durfte der 35-Jährige nicht.