Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Inmitten dieser schwierigen Zeit gab es am Dienstag in Golzow einen freudigen Anlass: Dr. Martina Bida hat in der Seelower Straße 13 ihre erste Zweitpraxis-Sprechstunde abgehalten.

Dienstags, mittwochs und freitags ist sie dort nun ab 13 Uhr für die Patienten aus dem Golzower Bereich da. Ihre Hauptpraxis befindet sich in der Lebuser Kirschallee 15b.

Golzows Bürgermeister Frank Schütz, der sich sehr für die Wiederbesetzung der Arztpraxis eingesetzt hatte, begrüßte die Ärztin und ihre Mitarbeiterin Karolin Patzwald ganz herzlich mit Blumen. Schwester Karolin ist bereits seit 2007 dort beschäftigt und freut sich, dass sie die Arbeitsstelle nun behalten kann.

Die Schließung der Praxis, die ein MVZ des Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin war, hatte viele Patienten zunächst verunsichert, sagt sie. Doch nun kämen viele auch zurück, um nun wieder in Golzow zum Arzt gehen zu können.

Dementsprechend groß war denn auch die Freude bei den ersten Patienten, die am Dienstag bereits im Wartezimmer Platz nahmen. Mit gehörigem Abstand voneinander, versteht sich.