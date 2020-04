Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Drei Männer im Altern zwischen 20 und 23 Jahren sehen sich einer Strafanzeige gegenüber. In Rathenow am Märkischen Platz ist die Scheibe einer Bushaltestelle gegen 22.20 Uhr am Montagabend zerstört worden. Eine Zeugin machte die Polizei darauf aufmerksam. Die Beamten suchten die nähere Umgebung ab und nahm die Personalien der jungen Männer in diesem Zusammenhang auf.

Die Zeugin vermutet, dass ein Stein gegen das Wartehäuschen geworfen wurde. Eine Scheibe von 135 mal 190 Zentimeter ist zerstört worden.