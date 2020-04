GZ

Stechlin/Fürstenberg "Wir haben gehofft, überlegt und diskutiert. Aber mittlerweile lässt uns die aktuelle Corona-Pandemie keine Wahl: Wir müssen den für den 2. Mai geplanten zweiten Fontane-Wandermarathon am Stechlin leider verschieben." informiert Dr. Mario Schrumpf, Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land.

Der neue Termin ist der 1. Mai 2021. "Dann sehen wir einander hoffentlich gesund wieder und erwandern gemeinsam den Stechlin", verspricht Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne), der die Schirmherrschaft über die größte Natursport-Veranstaltung im Naturpark übernommen hat, in einer Mitteilung. Er möchte das Organisations-Team (Tourismusverband Ruppiner Seenland, Berliner Wanderverband, Wasserstadt Fürstenberg, Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und andere) auf ihrem Weg zum "grünsten Wandermarathon Deutschlands" in den nächsten Jahren begleiten. Minister Vogel will 2021 auf der Halbmarathonstrecke über 23 Kilometer von Fürstenberg nach Neuglobsow mitwandern.

Alle bereits angemeldeten Wanderer haben bereits vom Träger der Veranstaltung, dem Tourismusverband Ruppiner Seenland, eine persönliche Benachrichtigung per E‑Mail oder Post erhalten. Bis Ende September 2020 können alle in Ruhe entscheiden, ob sie ihre Meldung für den neuen Termin aufrechterhalten möchten. Anderenfalls wird das Startgeld zurück erstattet.

Neue Anmeldungen für den 1. Mai 2021 werden voraussichtlich ab dem 1. November 2020 unter www.fontane-wandermarathon.de entgegen genommen. Dort gibt es auch aktuelle Informationen zur weiteren Vorbereitung.