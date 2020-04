Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Brandenburger ist von Montag zu Dienstag um vier Personen gestiegen. Damit gibt es in Brandenburg an der Havel nun 37 laborbestätigte Fälle. Davon befinden sich aktuell drei in stationärem Aufenthalt im Klinikum.

Stärker gestiegen ist in den letzten 24 Stunden die Zahl der in Quarantäne befindlichen Personen. Sie liegt aktuell bei 94 Personen. Am Montag lag die Zahl noch bei 78.