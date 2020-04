Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In Zeiten der Corona-Pandemie sind Familien vor eine besondere Situation gestellt. Besonders Alleinerziehende können ohne Kinderbetreuung schneller in Überforderungssituationen kommen. Bei Jugendlichen und Kindern steigen Ängste. Sie vermissen wichtige Personen, wie Omas und Opas oder auch Spielfreunde.

Auch Konflikte und Aggressionen nehmen in Stresssituationen zu, wenn der Aktionsradius so klein ist und man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Ganz neue Fragen treten bei getrennten Eltern auf, was die Umgangsgestaltung angeht. Diese Belastungskrise erfordert neue Formen der Kommunikation. Viele andere Unterstützungsangebote sind schon geschlossen, finanzielle und organisatorische Fragen müssen oft schnell gelöst werden. Jugendämter rechnen mit steigenden Fallzahlen häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Kinder. In so einer Situation tut Beratung durch Experten gut. Die Familienberatungsstelle Zehdenick bietet diese Beratung. Im Interview sprechen die Diplom-Psychologin und Leiterin der Einrichtung, Heike Wolf-Brendel, und die Familien- und Schwangerenberaterin Ines Heinrich über die Besonderheiten in der jetzigen Situation.

In Zeiten der Corona-Kontaktverbote müssen Beratungsstellen anders arbeiten. Die Eltern und Kinder können nicht zu Ihnen kommen. Wie organisieren Sie Ihre Arbeit jetzt?

Heike Wolf-Brendel: Ausgangsbeschränkungen bedeuten nicht, dass Familien mit ihren Sorgen auf sich allein gestellt sind. Es gibt gerade jetzt großen Beratungsbedarf. Wir haben deshalb schon vor zwei Wochen ein psychosoziales Beratungstelefon eingerichtet. An jedem Werktag von 8 bis 18 Uhr sind unsere fünf Beraterinnen für Ratsuchende aus dem Landkreis Oberhavel da. Hier kann sich jeder kostenfrei und sofort beraten lassen, wenn es in der Familie in dieser Ausnahmesituation Fragen, Ängste oder andere Probleme gibt. Auch Kinder und Jugendliche können uns anrufen und ein vertrauliches Gespräch führen.

Wie wird dieses Angebot angenommen und welche Fragen bewegen die Familien, die bei Ihnen anrufen, besonders?

Ines Heinrich: Viele Eltern, Jugendliche und Kinder, mit denen wir jetzt telefonieren, kennen wir auch schon persönlich. Das heißt, schon begonnene Beratungsprozesse werden jetzt telefonisch fortgesetzt. Das sind oft lange Gespräche. Auch die "normalen" Beratungsanliegen zu Erziehungsfragen werden uns weiterhin am Telefon gestellt, denn der Vorteil ist: Die Anrufer können direkt mit einer Beraterin sprechen, ohne Anmeldung und Terminvergabe.

Wolf-Brendel: Dazu kommen jetzt natürlich Anrufer, die ganz spezielle Anliegen in der Pandemie-Situation haben. Das sind oft Fragen zur Kinderbetreuung oder zu Existenzängsten. Die Beschulung zu Hause wird oft als schwierig benannt. Selbständiges Erledigen der Aufgaben bleibt meist ein frommer Wunsch der Eltern, und wenn diese im Homeoffice zeitlich gebunden sind, kann schnell alles zu viel werden. Alleinerziehende vermissen jetzt oft die Hilfe der Großeltern. Aber auch getrennte Eltern rufen häufig an, weil die Besuchssituationen und Urlaube völlig neu überdacht werden müssen. Hier gibt es viel Unsicherheit.

Wie nehmen Sie die Situation der Kinder in dieser Belastungskrise wahr?

Wolf-Brendel: Die meisten Familien haben sich gut organisiert und viele Kinder freuen sich über schulfrei. Aber einige Kinder zeigen auch ungewohnte Verhaltensprobleme, weil sie geliebte Hobbys wie den Fußballsport oder das Ballett nicht mehr ausführen können und das Treffen von Freunden stark eingeschränkt ist. Aggressionen unter Geschwistern nehmen zu, denn man kann sich schwerer aus dem Weg gehen. Kleinkinder verstehen oft überhaupt noch nicht, was gerade passiert, also, warum sie Oma und Opa nicht mehr sehen dürfen und die Eltern nun zu Hause arbeiten. Das Virus ist unsichtbar, Dreijährige begreifen die Welt aber vor allem durch Sehen und Hören. Niemand weiß, wie lange dieser Zustand anhalten wird, vor allem diese Unsicherheit erzeugt bei Kindern Ängste.

Was können Eltern jetzt für Ihre Kinder tun, damit sie weniger Ängste entwickeln?

Wolf-Brendel: Kinder brauchen zuerst Sicherheit. Aber die Medien vermitteln diese Sicherheit keinesfalls, im Gegenteil. Es ist deshalb zunächst erforderlich, dem Kind altersgerecht zu erklären, dass es selbst nicht in akuter Gefahr ist. Man kann zum Beispiel sagen: "Kinder bekommen meist nur ein bisschen Husten und Fieber und sind dann schnell wieder gesund". Sehr wichtig für Kinder ist auch das Vertrauen darin, dass die Eltern die Veränderungen gut meistern werden. Dies zeigen Eltern am besten dadurch, dass sie den Tag weiterhin klar strukturieren und auf Regelmäßigkeit achten. Getrennte Eltern sollten versuchen, eigene Konflikte zurückzustellen. Und besonders wesentlich: Kinder brauchen die Zuversicht, dass diese Zeit der Verbote auch wieder vorbei gehen wird.

Ein Trickfilm-Video zur Erklärung des Virus, das für Kinder sehr gut geeignet ist, findet sich zum Beispiel hier: https://youtu.be/_kU4oCmRFTw. Wir haben das auch auf unserer Facebook-Seite verlinkt. Dort geben wir auch weiterhin hilfreiche Tipps für Familien.

Sie sind auch Schwangerenberatungsstelle, wie funktionieren diese Beratungen jetzt?

Heinrich: Das Ministerium für Soziales und Gesundheit des Landes Brandenburg hat die Schwangerschaftsberatungsstellen am 25. März zu geltenden Regelungen in der Corona-Pandemie informiert. Auch die Schwangerenberatung erfolgt derzeit telefonisch. Alle Anliegen werdender Eltern können weiterhin besprochen werden. Auch Anträge in finanziellen Notsituationen für Schwangere und Alleinerziehende werden weiter entgegengenommen und bearbeitet. Das ist jetzt besonders wichtig.

Aber wie kommen nach einer Telefonberatung die Schwangeren zur Beratungsbescheinigung, die doch bei einem Schwangerschaftsabbruch Pflicht ist, oder?

Heinrich: Die gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsbescheinigungen für die Schwangerschaftskonfliktberatungen können während der Pandemie abgeholt oder auf Wunsch per Post oder als Scan übermittelt werden. Keine Frau muss derzeit in die Beratungsstelle kommen, wenn sie ungeplant schwanger ist und sich zu einem Schwangerschaftsabbruch beziehungsweise zu Hilfen zur Fortsetzung der Schwangerschaft beraten lassen will oder eine Vertrauliche Geburt in Erwägung zieht. Das Ministerium hat alles sehr gut für diese Zeit geregelt.

Gibt es Grenzen der Telefonberatung?

Wolf-Brendel: Eine Paarberatung oder eine Familiensitzung am Telefon ist naturgemäß schwierig. Hier bieten wir jedem Einzelnen zunächst getrennte Gespräche an. Oft führt das schon dazu, dass sich die emotionale Anspannung reduziert, und der Konflikt besser verstanden wird. So kann auch meist schon Verständnis für den anderen wachsen und vielleicht eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Bei Bedarf führen wir diese Beratungen später fort. Wir können auch Videoberatungen durchführen, wenn die Ratsuchenden für diese modernen Kommunikationsformen offen sind und die Internetleitungen stabil bleiben – was leider nicht immer der Fall ist.