Markus Kluge

Wittstock (MOZ) Unbekannte haben versucht, am vergangenen Wochenende in einer Wittstocker Bankfiliale an der Uetersener Straße einen Geldausgabeautomaten aufzubrechen. Das ist ihnen laut Polizeiangaben allerdings nicht gelungen. Die Täter zogen also ohne Beute wieder ab. Dennoch haben sie einen Sachschaden angerichtet, dessen Höhe auf rund 2500 Euro geschätzt wird. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort.