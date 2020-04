MOZ

Neuruppin Aus einer Wohnung an der Neuruppiner Franz-Künstler-Straße drang am frühen Montagabend deutlicher Cannabisgeruch. Der 29-jährige Bewohner weigerte sich, die Polizei hineinzulassen. Daher ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung an.

Dabei wurden nicht geringe Mengen Cannabis, ein Butterfly-Messer, ein Schlagring und Schießpulver-Reste gefunden. Die Polizei nahm den 29-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wurden gleich mehrere Anzeigen aufgenommen: wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-, das Waffen- und das Sprengstoffgesetz.