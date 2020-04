Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) Auf noch ungeklärte Weise begann am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr ein Baum in einem Waldgebiet unweit der Brandenburger Chaussee in Ketzin/Havel zu brennen. Der Brand griff schließlich auf ein als Campingplatz genutztes Grundstück über. Personen wurden jedoch glücklicherweise nicht verletzt oder gefährdet. Auf dem Grundstück wurden lediglich Unrat und eine abgestellte Holzpalette beschädigt. Das Feuer griff auch auf etwa 50 Quadratmeter Heidefläche über. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr ist ein Fremdverschulden als Brandauslöser nicht auszuschließen, sodass der Brandort abgesperrt wurde und der Einsatz eines Kriminaltechnikers am Dienstag vorgesehen war. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.