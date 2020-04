dpa

Potsdam (dpa) Ein Besuch von Schloss Sanssouci in Potsdam ist auch während der Schließung in der Corona-Krise möglich - allerdings nur im Internet.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) bietet auf ihrer Webseite unter dem Hashtag #wirbleibenzuhause verstärkt digitale Angebote, wie sie am Dienstag in Potsdam mitteilte. So können Besucher virtuell durch Sanssouci flanieren, sich die Werke in der Bildergalerie ansehen und den Neuen Kammern einen Besuch abstatten. Die Rundgänge entstanden in Zusammenarbeit mit Google Arts & Culture.

"Auf diese Weise bleiben wichtige Schlösser auch während der Ausgangsbeschränkungen für alle zugänglich", erklärte die Stiftung. Mitte März schloss sie ihre Häuser zunächst bis zum 19. April, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Park- und Gartenanlagen der SPSG sind nach Angaben einer Sprecherin für Besucher aber weiter geöffnet. Weitere 360-Grad-Rundgänge sind derzeit in Arbeit und sollen das digitale Angebot erweitern. Auf der Internetseite können Besucher auch Reportagen sehen - zum Beispiel über die Pfaueninsel in Berlin -, Kataloge durchblättern und sich in die Kulturgeschichte Preußens einlesen.