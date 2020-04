Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Zwei Berliner mit Zweitwohnsitz in Ostprignitz-Ruppin dürfen auch nach der Ausreise aus dem Landkreis wieder in ihre Nebenwohnungen zurückkehren. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat heute die Beschwerde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin gegen zwei Eilentscheidung des Brandenburger Verwaltungsgerichts zurückgewiesen. Damit ist der Landkreis in der Frage der Reisebeschränkungen Eindämmung des Coronavirus für Personen mit Zweitwohnsitz in Ostprignitz-Ruppin juristisch gescheitert, denn die Beschlüsse sind unanfechtbar. Der Landkreis wollte mit seiner Allgemeinverfügung verhindern, dass Personen mit Zweitwohnsitz aus touristischen Zwecken einreisen können, wenn sie den Landkreis verlassen haben.

Der 11. Senat des Oberverwaltungsgerichts geht sogar davon aus, dass die "getroffene Anordnung sich in der Hauptsache voraussichtlich als rechtswidrig erweisen werde". Die vom brandenburgischen Gesundheitsministerium erlassene Verordnung habe die notwendigen Maßnahmen zur Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Eindämmung des Coronavirus für den Bereich des gesamten Landes konkretisiert, so das Gericht. Dies lasse grundsätzlich keinen Raum für eine Ergänzung durch einen einzelnen Landkreis. Ostprignitz-Ruppin habe auch nicht darlegen können, dass schärfere Regeln wegen erheblicher örtlicher Besonderheiten nötig sind. Insbesondere sei auch nicht zu erkennen gewesen, dass "die im Landkreis vorhandenen medizinischen Versorgungskapazitäten signifikant ungünstiger seien als in anderen, nach Bevölkerungsdichte und Struktur vergleichbaren Teilen des Landes.