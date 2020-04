Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt (Oder) gab es bis Dienstag, 15 Uhr, sieben weitere laborbestätigte Covid-19-Erkrankungen. Damit ist die Zahl der seit Mitte März gemeldeten Corona-Fälle in der Oderstadt auf 21 angestiegen. Davon gilt eine Person inzwischen wieder also genesen. In der offiziellen Statistik der Stadt für Dienstag, die dem Land täglich um 8 Uhr übermittelt wird, sind die aktuellen Zahlen noch nicht enthalten. Die neuen Fälle kamen erst am Nachmittag hinzu.

Alle Betroffenen haben sich mutmaßlich bei einer Person angesteckt, deren Erkrankung am Sonnabend bekannt geworden war und die in den Tagen zuvor mit vielen Menschen Kontakt hatte. Alle wurden getestet, bei sieben bestätigte sich der Verdacht. Vier weitere, negativ getestete Personen stehen vorsorglich unter häuslicher Quarantäne. Von den neu Erkrankten werden nach Angaben von Oberbürgermeister René Wilke nun weitere Kontaktpersonenkreise ermittelt.

Am Klinikum Frankfurt (Oder) befinden sich weiterhin drei Covid-19-Patienten stationär in Behandlung. Ein Betroffener werde weiterhin auf der Intensivstation behandelt, sein Zustand habe sich jedoch gebessert, berichtet Sprecherin Kati Brand.

Landesweit stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 1524. 33 Menschen sind verstorben.

In der Stadt Słubice gibt es derzeit keinen Corona-Fall. Im Landkreis Słubice wurden bisher zwei, in der Wojewodschaft Lubuskie 62 Infektionen gemeldet.