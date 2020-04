Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Große Teile der Rheinsberger Verwaltung befinden sich seit Dienstag in häuslicher Isolation. Weil Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) Kontakt zu einer infizierten Person hatte, ist er am Montagabend auf das Coronavirus getestet worden. Der Test verlief positiv. Sicherheitshalber wurden alle Mitarbeiter, mit denen Schwochow Kontakt hatte, nach Hause geschickt – davon drei von vier Amtsleitern.

Er selbst habe bisher keine Symptome gemerkt, sagte Schwochow auf Nachfrage. Soweit es möglich ist, versucht er, seine Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Das gilt auch für den Großteil der 40 Mitarbeiter der Kernverwaltung. Lediglich acht seien noch in ihren Büros. "Wir können uns deshalb nur noch auf den reinen Notbetrieb konzentrieren", so Schwochow. Besucher werden nicht mehr empfangen. Anrufe werden größtenteils zu Touristinfo, Tucholskymuseum oder Bauamt umgeleitet. Allerdings können die Anfragen dort in der Regel nicht bearbeitet werden. Auch Ummeldungen bleiben im Einwohnermeldeamt derzeit liegen. Auch bei der Abrechnung und Begleichung von Rechnungen kann es zu Verzögerungen kommen. Wie Schwochow sagte, sind durch ihn keine Amtskollegen oder Lokalpolitiker von einer Ansteckung bedroht. Alle Absprachen wären telefonisch getroffen worden. Noch am Freitag hatte sich Schwochow mit dem bolivianischen Botschafter im Schlosstheater getroffen, um sich nach der Situation der 25 dort festsitzenden Musiker aus dem südamerikanischen Land zu erkundigen. An dem Termin nahmen auch die Führungsspitze der Musikkultur Rheinsberg gGmbH sowie Pressevertreter teil. Das Gesundheitsamt des Kreises hat daher Kontakt mit allen Beteiligten aufgenommen.

Vier weitere Menschen im Kreis sind inzwischen positiv getestet worden. Dabei handelt es sich um zwei Personen aus der Gemeinde Fehrbellin, eine Person aus Neustadt und einen Lindower. Die Gesamtzahl der bestätigten Infizierten beläuft sich auf 31.