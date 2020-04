Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) Der Krisenstab hat am Dienstag genauso viele bestätigte Fälle gemeldet wie am Vortag.

Seit dem 24. März schwankten die Zahlen zwischen ein und neun Fällen mehr pro Tag. Von den bisher 114 Erkrankten seien 50 genesen. In häuslicher Isolation sind aktuell 452 Menschen.

Aus dem Lagebericht lasse sich aber noch kein Trend ableiten, heißt es immer wieder von den Verantwortlichen. Zumal sich die Zahlen auch schnell erhöhen könnten, wenn die Ausgehbeschränkungen nicht eingehalten werden. So zog es bereits am vergangenen Wochenende viele Menschen nach draußen. "Das wird sich angesichts des schönen Wetters und der bevorstehenden Osterfeiertage wohl nicht ändern", sagt Kreissprecher Thomas Berendt. Wichtig sei weiterhin, Abstand zu halten.

Unterdessen ist am Dienstag an der Immanuel Klinik in Rüdersdorf ein viertes Abstrichzentrum in Märkisch-Oderland eröffnet worden. Die Corona-Ambulanz soll vor allem die dortige Rettungsstelle entlasten, die bisher Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und den Hausärzten getestet und behandelt hat. Zudem werden ambulante Ärzte bei ihrer Arbeit unterstützt, deren Ausstattung mit Schutzkleidung oft nicht ausreichend sei, heißt es aus der Immanuel Klinik. Untersucht und behandelt werden könne in der Ambulanz zum Beispiel auch ein COVID-19-Erkrankter, der sich einen Arm gebrochen hat.