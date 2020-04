Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das erste Flugzeug mit Erntehelfern wird am Donnerstag in Brandenburg ankommen.

Die Fluggesellschaft Eurowings kündigt einen entsprechenden Charterflug aus Rumänien an, der in Schönefeld landen soll. Die Abholung der Helfer liegt in der Regie der Unternehmen, die die Flüge in Auftrag gegeben haben, erklärte Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes. Die Bundesministerien für Inneres und Landwirtschaft hatten für die Organisation genaue Vorgaben gemacht. Demnach ist ein Gesundheitscheck bei der Einreise vorgesehen, den der Arbeitgeber in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt organisieren muss.

Die Landwirte müssen garantieren, dass die Erntehelfer die ersten beiden Wochen unter Quarantänebedingungen leben und arbeiten. Sie sollen in kleine Gruppen eingeteilt werden, die sich nach Möglichkeit auch in den Unterkünften nicht begegnen. Einkäufe sollen für sie auch nach den ersten vierzehn Tagen organisiert werden, sodass sie nicht oder nur ein kleiner Teil von ihnen das jeweilige Betriebsgelände verlassen können. Bis hin zum Waschen von Wäsche und Geschirr bei 60 Grad ist alles zum Aufenthalt im Konzeptpapier der Bundesministerien geregelt.

Wendorff räumte ein, dass es vielleicht beim ersten Transport etwas holprig laufen könne. Insgesamt sei er aber zufrieden, dass die Hilfe für die Landwirte ermöglicht worden ist. Ursprünglich war Schönefeld nicht als Ankunftsairport vorgesehen. Entsprechend groß war die Überraschung bei den brandenburgischen Behördenam Dienstag.

