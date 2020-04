Corona in Potsdam-Mittelmark

Pressestelle

Mittelmark (Brawo) Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind inzwischen 213 (+ 9 zum Vortag) Personen erkrankt. Weiterhin sind die meisten Fälle im Raum Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf sowie Werder (Havel) und Michendorf zu verzeichnen. 31 (+0) der infizierten Personen müssen bisher stationär betreut werden. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis ist auf insgesamt neun Personen angestiegen, es sind der Erkrankung drei Menschen in Werder (Havel), zwei in Beelitz und Kloster Lehnin sowie in Kleinmachnow und im Amt Brück/Mark erlegen.

Aktuell befinden sich 214 (Vortag: 231) Personen in (angeordneter) häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist angestiegen und beträgt 1.441 (1.098 Vortag) Personen, davon wurden 211 (203 Vortag) negativ getestet und die restlichen befinden sich noch in der Abklärung (413).

