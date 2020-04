Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Tobias Freutel ist das, was gemeinhin als technikaffin bezeichnet wird. Er setzt sich mit allem, was sich um Technik dreht, gern auseinander. Die vergangenen rund drei Wochen haben den Lehrer aber dennoch vor eine Belastungsprobe gestellt. Wie viele andere Lehrkräfte auch durfte er plötzlich zu seinen Schülern nur noch per Internet Kontakt halten. Doch bei Freutel kommt noch etwas hinzu: Er ist Administrator der Schul-Cloud des Schinkelgymnasiums, die in den vergangenen Wochen auf Hochtouren und nicht immer ohne Probleme gelaufen ist.

Das Hasso-Plattner-Institut führt das Pilotprojekt Schul-Cloud Brandenburg derzeit mit 51 Einrichtungen im Land durch. Ziel des Ganzen ist es, dass Lehrer und Schüler jederzeit und von überall auf Lernmaterial zugreifen können. Sie besuchen die Webseite, loggen sich ein und sehen ihre Kurse und Materialien. "Die Cloud war als Ergänzung des Unterrichts, nicht als Ersatz gedacht", sagt Lehrer Tobias Freutel. Doch mit der Corona-Krise kam die Ausnahmesituation, und das System, für das die Schüler noch nicht einmal geschult waren, wurde zur einzigen Möglichkeit, überhaupt etwas zu lernen.

Nur zwei Tage Zeit

"Die Cloud war quasi in letzter Minute nutzungsbereit", sagt Freutel. Das Schinkelgymnasium bekam Mitte März die Information, dass alle Schulen in Deutschland ab dem 18. März geschlossen werden. "Uns blieben noch zwei Tage, um alle Schüler bei der Cloud zu registrieren." Zu diesem Zeitpunkt hatten gerade einmal rund 200 der insgesamt zirka 600 Mädchen und Jungen einen Zugang. "Bei allen mussten die Eltern zustimmen – analog, per Zettel und Unterschrift", erklärt der Lehrer. Eine Mammutaufgabe für die Schule, die allerdings gelungen ist. An besagten zwei Tagen wurde Freutel von seinem Unterricht freigestellt, und 400 Schüler wurden für die Registrierung durch sein Büro geschleust.

Ab Mittwoch wurde es ernst. "In der ersten halben Schulwoche ging die Cloud gleich in die Knie", sagt Tobias Freutel. Der Grund: Alle Schulen, die einen Zugang haben, nutzten die Plattform nun auf einmal. Lehrer und Schüler luden Dokumente hoch und runter. "In der kommenden Woche wurde dann eine eigene Leitung gelegt, das System lief stabiler." Doch er als Administrator hatte noch immer jede Menge zu tun: Schüler hatten ihre Zugangsdaten verlegt, bei anderen funktionierte die Cloud nicht. "Mittlerweile hat sich das eingespielt", sagt der Lehrer. "Die erste Woche war mehr ein Test, wie hoch die eigene Frustrationsschwelle ist."

Selbsterklärend und intuitiv

Tobias Freutel ist überzeugt von der Plattform: "Sie ist toll, selbsterklärend und intuitiv aufgebaut. Nur nützt das alles nichts, wenn sie nicht läuft." Doch seit der vergangenen Woche wurden diese Probleme immer seltener. Ein Gutes an der Cloud ist, dass sich Schüler zu Kursen zusammenlegen lassen und unkompliziert erreichbar sind. "Ich unterrichte zum Beispiel Latein, Politik und LER. Insgesamt habe ich rund 300 Schüler. Ich könnte ihnen jetzt einzeln E-Mails mit Aufgaben schicken und diese dann wieder einsammeln. Das wäre ein großer Aufwand." Das System bündelt und übernimmt diese Schritte. "Außerdem können die Schüler zum Beispiel Teams bilden und datenschutzkonform chatten."

Das Schinkelgymnasium hatte geplant, alle nach und nach mit der Arbeit mit der Cloud vertraut zu machen. Nun musste alles unglaublich schnell und Hals über Kopf gehen. "Es ist eine Herausforderung – für den einen mehr, für den anderen weniger", weiß Tobias Freutel. Die Lehrer hätten zuvor schon in ein, zwei oder drei Fortbildungen die Grundfunktionen des Ganzen kennengelernt. Für die Schüler ist die Cloud Neuland. "Sie waren völlig ungeschult. Einige hatten nur mal im Unterricht einen Lehrer damit arbeiten sehen." Freutel hat daher versucht, die Jugendlichen in den wenigen Tagen, die ihm bis zur Schulschließung blieben, wenigstens auf die wichtigsten Schritte aufmerksam zu machen. "Jetzt scheinen die meisten gut klarzukommen. Dass man bei der Abgabe einer Aufgabe auf Speichern klicken muss, wissen jetzt auch alle." Das habe in den vergangenen Tagen schon mal zu Problemen geführt.

Etwas Vorlauf gibt es immer

Durch die Aufgaben als Administrator ist Tobias Freutel kaum dazu gekommen, ausgeklügelte Konzepte für seinen eigenen Unterricht zu entwerfen. "Ich habe immer so zwei, drei Wochen Vorlauf bei der Planung. Das kommt mir jetzt zugute." In den Ferien, die gerade laufen, will er versuchen, mit seinen Schülern fürs nahe Abitur zu üben. Viele hätten noch nie eine mündliche Prüfung gehabt. Auf die hätte Freutel sie gern in einem Kolloquium vorbereitet. Nun muss es am Bildschirm gehen. "Mal schauen, wie wir das hinbekommen." Eine Möglichkeit dazu gibt es über die Cloud aber. Video- und Sprachanrufe sind möglich.

Die Aufgaben, die das Schinkelgymnasium seinen Schülern über die Plattform macht, sind ein Angebot, keine Pflicht. "Das ist jetzt nicht so wie bei Hausaufgaben", so Freutel. Die Lehrer berücksichtigen, dass die Voraussetzungen für die Jugendlichen vollkommen verschieden sind: In einer Familie mit drei Kindern wird nicht jedes einen eigenen Laptop haben, um ständig die Cloud nutzen zu können. Das ist schon bei kleineren Familien die Ausnahme. "Die Frage ist ja auch, ob die Eltern da sind und helfen können", so der Lehrer. Wenn diese in systemrelevanten Berufen tätig sind oder in Branchen, die derzeit noch laufen, wird das schwierig. "Und viel liegt auch an der Technik, die auch mal nicht funktionieren kann, wie die erste Woche gezeigt hat." Der überwiegende Teil der Schinkelschüler nutzt die Plattform aber rege.

"Das Angebot dient zum Warmhalten und dazu, dass die Kinder nicht wochenlang unbeschult sind", sagt Tobias Freutel. Er und seine Kollegen am Schinkelgymnasium bereiten sich derzeit darauf vor, dass der Unterricht eventuell doch noch nicht am 20. April wieder starten kann. Sie entwickeln Aufgaben für die Jugendlichen. "Aber das ersetzt den Unterricht und die direkte Interaktion nicht", sagt Tobias Freutel. "Außerdem fehlen mir die Schüler."