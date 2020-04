Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) 1574 Infizierte wies die Statistik des brandenburgischen Gesundheitsministeriums für Dienstag aus. Es gab Zahlen zu den Verstorbenen, zu den stationär Behandelten und denjenigen darunter, die auf Intensivstationen liegen. Nur eine Zahl fehlt: die der Genesenen. Bei einer durchschnittlichen Krankheitsdauer von zwei Wochen müsste sie kontinuierlich zunehmen und könnte Hoffnung geben.

Das Ministerium verweist auf Nachfrage darauf, dass es keine belastbaren Zahlen zu dieser Gruppe gibt. Der Kreis Märkisch-Oderland meldete am Dienstag 50 Menschen als bisher genesen nach Potsdam. Allerdings kommen solchen Zahlen nur von einem halben Dutzend Kreisen und kreisfreien Städten. Die anderen führen sie gar nicht auf. Zumindest die Zahl der aus klinischer Behandlung entlassenen Corona-Patienten sollte sich aus den täglich registrierten Bettenzahlen errechnen lassen. Seitens des Gesundheitsministerium werden auch diese nicht mitgeteilt. Dabei hatte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) vor zwei Wochen baldige Erhebungen dieser Zahlen angekündigt.

Die Crux mit den Zahlen

Die Crux mit den Zahlen der Genesenen hat nicht nur Brandenburg. Die Johns-Hopkins-Universität gab am Dienstag die Infiziertenzahlen für Deutschland mit 103.000 an und nannte eine geschätzte Zahl von rund 36.000 Menschen, die die Krankheit überstanden haben. Die Berliner Morgenpost veröffentlichte in ihren Corona-Monitor am Dienstag 241 Genesene für Brandenburg, das wäre jeder sechste Infizierte. Für Berlin werden komplett andere Zahlen angegeben. Danach soll mehr als die Hälfte der offiziell Infizierten inzwischen gesund sein. Das liegt daran, dass der Senat diejenigen, die zwei Wochen mit dem Virus in häuslicher Isolation waren, automatisch in der Statistik als wieder genesen auftauchen.

