Matthias Henke

Gransee Die Corona-Krise zwingt auch Gewerbetreibende, die noch öffnen dürfen, den Umgang mit ihren Kunden neu zu regeln. Hinweise zum Abstand halten finden sich allerorten. Während es sich in Supermärkten in der Regel verläuft, ist das in kleinen Geschäften kaum möglich und so haben sich die meisten Granseer auch schon an den Anblick einer Schlange vor der Postagentur gewöhnt, die sich die Räumlichkeiten mit dem Buch- und Reisecenter teilt.

In den zurückliegenden Wochen waren zudem die Öffnungszeiten auf jeweils drei Stunden an den Vormittagen beschränkt. Für Gewerbetreibende sei das nicht ideal gewesen, merkte Kfz-Meister Andreas Zöpke am Montag an. Zwischendurch anzustehen sei bei weiteren Terminen zu langwierig und am Nachmittag, wenn es für ihn günstiger sei, fahre er stattdessen zum Abwickeln von Postdienstleistungen nach Zehdenick, wo länger geöffnet sei.

Ines Rolff, Inhaberin der Postagentur, gab auf Nachfrage bekannt, dass seit Anfang der Woche die Filiale wieder zu den gewohnten Zeiten sprich vor- und nachmittags geöffnet habe. Anfangs sei unklar gewesen, wie sich die verordneten Kontakteinschränkungen auswirken und sich deren Folgen auch für Gewerbetreibende darstellen. "Doch ich habe gemerkt, die Nachfrage steigt und habe daher am Wochenende entschieden, wieder regulär zu öffnen", so Rolff. "Die Tür vor der Nase zugeschlagen haben wir aber niemandem", stellt Rolff mit Blick auf das begrenzte Angebot der vergangenen Wochen klar. Etwas längere Wartezeiten seien dagegen schwer zu vermeiden. Vor dem Osterfest nehme der Onlinehandel zu, was auch mehr Arbeit für ihre Mitarbeiterinnen bedeute. Bisweilen täusche aber der Eindruck. "Zehn Leute hatten wir auch vorher manchmal im Laden. In einer Schlange davor, dann auch noch mit Sicherheitsabstand, sieht das natürlich mehr aus."

Betriebswirtschaftlich sei das Postgeschäft nach wie vor eine Herausforderung, nicht nur in Corona-Zeiten. "Das war bei Herrn Ochla schon so, in dessen Fahrradgeschäft früher die Postagentur war, und das ist bei mir nicht anders", so Rolff weiter. "Die Betriebskosten steigen, und die Ansprüche der Post werden auch nicht geringer." Die Vergütung seitens der Post könne da nicht mithalten. Kleinere Verbesserungen habe sie zwar erreichen können, doch für dieses Jahr kündigte die Inhaberin an, neue Gespräche hinsichtlich der Konditionen führen zu wollen. Das habe sie auch der Granseer Amtsverwaltung gegenüber mitgeteilt. Handschuhe, Desinfektionsmittel et cetera habe sie auch in Eigenregie beschaffen müssen, auf eine Trennwand für den Tresen warte sie immer noch. Seitens der Post sei in dieser Hinsicht nichts erfolgt. Erneute Einschränkungen der Öffnungszeiten sind in Gransee aber derzeit nicht geplant.

"Man möchte natürlich zufriedene Kunden, andererseits muss man das alles auch umsetzen können", wirbt Rolff um Verständnis. Für sie ist das Reisegeschäft indes total zum Erliegen gekommen. Wegen eines Vulkanausbruchs oder Terroranschlags sei eine Flaute von einigen Tagen oder Wochen schon vorgekommen. Doch derzeit sei es eine Ausnahmesituation für alle Reisebüros. Provisionen brechen weg, Kunden fragen nach Rückerstattungen. Wird es eine Gutscheinlösung geben? Vieles ist noch nicht geklärt.