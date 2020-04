Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird voraussichtlich am Freitag seine Allgemeinverfügung mit den Einreiseverboten aufheben. Das teilte die Kreisverwaltung mit, nachdem das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Beschwerden des Kreises abgewiesen und die Allgemeinverfügung als wahrscheinlich rechtswidrig bezeichnet hat. Gegen diese waren zwei Berliner vorgegangen, die Zweitwohnsitze in Ostprignitz-Ruppin haben. Diese hätten sie laut der Allgemeinverfügung nicht aufsuchen dürfen.

Wenn der Kreis seine Anreisebeschränkungen aufhebt, gilt nur noch die Verordnung zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV2 und COVID-19 des Landes Brandenburg. Diese hatdas Gericht als ausreichend zum Schutz der Menschen angesehen. Danach ist das Betreten öffentlicher Orte, zu denen auch Wege und Straßen gehören, untersagt. Wenn diese Regelung der Rechtsverordnung wortgetreu und konsequent umgesetzt werden würde, hätte es keiner Allgemeinverfügung Reisen bedurft, so der Kreis. Ausgenommen vom Betretungsverbot sind insbesondere Wege, für die ein triftiger Grund besteht – beispielsweise zum Arbeitsplatz, zum Supermarkt, notwendige Arztbesuche oder eine Blutspende. Die Anreise von Studierenden, die aufgrund der Schließung der Universitäten zu ihren Eltern in ihre Heimat fahren wollen, ist laut nicht möglich. "Die Anreise zum Zweitwohnsitz hingegen scheint nach Meinung der Landesregierung ein triftiger Grund zu sein", so der Kreis. Die beiden Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg weichen nach Auffassung des Landkreises signifikant von dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Schleswig Holstein von Anfang April ab. "Der Kreis Nordfriesland hat ebenfalls ein Verbot der Anreise an den Ort der Nebenwohnung im Wege einer Allgemeinverfügung ausgesprochen, das fast wortidentisch mit der Allgemeinverfügung Reisen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ist. Die Allgemeinverfügung des Kreises Nordfriesland ist vom Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig-Holstein bestätigt worden", hieß es aus der Kreisverwaltung.