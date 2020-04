OGA

Netzeband Das für den Ostersonnabend in der Temnitzkirche Netzeband geplante Konzert "Exotische Tänze" wurde auf die "Lange Nacht des Theaters" am 29. August verschoben. Damit signalisieren die Theatermacher aus Netzeband Zuversicht. Ihr Credo ist: "Wenn Theateraufführungen wieder möglich sind, wird der 25. Theatersommer – geplant vom 19. Juni bis 29. August – gut vorbereitet sein."

Die Ensembles für das Traditionsstück "Unter dem Milchwald" sowie für die Neuinszenierungen "Aschenbrödel" und "Bluthochzeit" stehen fest, die Rollen wurden vergeben, die Probenzeiträume festgelegt. Herbert Olschok – er wird Lorcas "Bluthochzeit" als Synchrontheater inszenieren – entwickelt gerade Konzept und Strichfassung. Axel Poike, Regisseur des neuen Familienstücks "Aschenbrödel", hat dafür das Textbuch geschrieben. Die Darsteller können so nun ihre Texte im Selbststudium im "stillen Kämmerlein" lernen. Kostüme und Masken entstehen wie immer in den Ateliers der Kostümbildnerinnen – diesmal in Berlin bei Sigrid Herfurth ("Aschenbrödel") sowie bei Sabine und Alexandra Pommerening ("Bluthochzeit"). Die ersten Bühnenelemente sollen Anfang Mai nach einem bereits bestätigtem Modell gebaut werden. Das macht Holzgestalter Robert Vogel in der Netzebander Werkstatt im Ein-Mann-Betrieb.

Die übliche dezentrale Vorbereitung auf den Theatersommer erweist sich also auch unter den speziellen Corona-Krisen-Bedingungen als Vorteil.

Karten können bei der Tourist-Information Rheinsberg unter 033931 34940 oder per E-Mail an tourist-information@rheinsberg.de reserviert werden.